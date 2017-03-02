Хабаровчане смогут попробовать себя в роли волонтеров

Активисты организуют парад, шествие «Бессмертного полка» и пресс-подходы. В числе обязанностей добровольцев — оказание первой медицинской помощи и сопровождение ветеранов.

Желающие вступить в ряды волонтеров должны зарегистрироваться на сайте, отправить заявку и пройти отбор. Лучших активистов выберут до 6 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».