Хабаровчане смогут попробовать себя в роли волонтеров
В Хабаровске начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении мероприятий ко Дню победы.
В Хабаровске начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении мероприятий ко Дню победы.
Активисты организуют парад, шествие «Бессмертного полка» и
Желающие вступить в ряды волонтеров должны зарегистрироваться на сайте, отправить заявку и пройти отбор. Лучших активистов выберут до 6 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».