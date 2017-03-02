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04:30 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье ученые изучат воздействие пестицидов на организм и потомство

Российские и европейские ученые проведут в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке эксперименты, чтобы проверить длительное воздействие на живые организмы пестицидов и пищевых добавок, сообщает вуз. Эксперимент на лабораторных животных проведут сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) «Нанотехнологии» Инженерной школы ДВФУ под руководством главного токсиколога Европы, президента Ассоциации европейских токсикологов Eurotox Аристидиса Тсатсакиса (Греция).

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Российские и европейские ученые проведут в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке эксперименты, чтобы проверить длительное воздействие на живые организмы пестицидов и пищевых добавок, сообщает вуз.

Эксперимент на лабораторных животных проведут сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) «Нанотехнологии» Инженерной школы ДВФУ под руководством главного токсиколога Европы, президента Ассоциации европейских токсикологов Eurotox Аристидиса Тсатсакиса (Греция).

«Эксперимент начнется в марте и продлится в течение календарного года в сотрудничестве с Центром гигиены и эпидемиологии в Приморском крае. Мы проверим влияние малых доз различных веществ, которые считаются безопасными по существующим стандартам. Это пестициды, которые используются в производстве сельскохозяйственных культур, различные красители, косметические и пищевые добавки. Рассчитываем, что результаты исследования станут основой для новых стандартов», — пояснил заместитель директора Школы естественных наук, директор НОЦ Кирилл Голохваст.

Используя лабораторных животных, ученые намерены выяснить, безопасны ли малые дозы этих химических веществ при длительном и постоянном приеме, есть ли накопительный или комбинированный эффекты их воздействия, в том числе на потомство. Для комплексного изучения проблемы параллельно такие же исследования будут вести сотрудники научных центров в Китае, Италии, Республике Корея, Греции, Румынии, Иране.

Также под руководством Тсатсакиса в ДВФУ при поддержке Российского научного фонда проводится масштабное исследование влияния твердых частиц автомобильных выхлопов на биоценоз современного города.

Уже на первом этапе реализации проекта ученые пришли к выводу, что новые автомобили представляют для экологии не меньшую опасность, чем устаревшие модели с большим износом двигателя. Опыты на крысах подтвердили еще одно предположение — углеродные нановолокна, которые в большом количестве содержатся в выхлопах, снижают поведенческие функции и познавательную активность, отмечает вуз.

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