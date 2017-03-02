Новую икону установили на фасаде хабаровского храма
1 марта на фасаде Покровского храма установили новую икону. Образ Покрова Пресвятой Богородицы появился на фронтоне здания благодаря бойцам Дальневосточного регионального
1 марта на фасаде Покровского храма установили новую икону. Образ Покрова Пресвятой Богородицы появился на фронтоне здания благодаря бойцам Дальневосточного регионального
После окончания работ отец Владимир провел для служащих экскурсию по храму. Встреча завершилась чаепитием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на