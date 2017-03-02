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04:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Новую икону установили на фасаде хабаровского храма

1 марта на фасаде Покровского храма установили новую икону. Образ Покрова Пресвятой Богородицы появился на фронтоне здания благодаря бойцам Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Икону освятил настоятель прихода иерей Владимир Белогубов.

После окончания работ отец Владимир провел для служащих экскурсию по храму. Встреча завершилась чаепитием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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