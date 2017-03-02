O.Torvald о Евровидении: Звезд с неба хватать не собираемся
O.Torvald выиграли в нацотборе и будут представлять Украину на «Евровидении», которое состоится в мае в Киеве.
O.Torvald выиграли в нацотборе и будут представлять Украину на «Евровидении», которое состоится в мае в Киеве.
Участник группы O.Torvald, которая будет представлять Украину на «Евровидении-2017», Никита Васильев заявил, что группа не будет подстраиваться под формат конкурса. Об этом сообщает портал Cultprostir.
«Мы группа с 10-летней историей, но у нас никогда не было продюсера, человека, который бы указывала нам, что делать. Поэтому мы не собираемся подстраиваться под формат гламурного “Евровидения”, а покажем то, что умеем, чему научились за все это время», — сказал
Лидер группы Евгений Галич подтвердил такую позицию и добавил: «Мы не
В то же время Галич отметил, что «звезд с неба» на конкурсе группа хватать не собирается, а участие в «Евровидении» группа воспринимает как ступеньку для самоусовершенствования.
«Мы не собираемся ловить звезд с неба. Нам важно донести свое творчество зрителям по всему миру, которые будут смотреть наше выступление. Это ступенька для самосовершенствования, которая даст толчок больше писать, играть и научиться танцевать наконец», — сказал Галич.
Напомним, что O.Torvald выиграли в нацотборе и будут представлять Украину на «Евровидении», которое состоится в мае в Киеве.