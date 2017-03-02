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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Сети появилась фотография Красноярска с борта МКС

Фотографию сделал космонавт Сергей Рыжиков.

Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Красноярск с борта МКС (Международной космической станции). Фотография появилась в официальной группе «Роскосмоса» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке виден заснеженный город, Енисей и часть горного массива на правом берегу. В некоторых районах наблюдаются темные пятна. Пользователи Сети предположили, что затемнения связаны с выбросами в атмосферу.

Следом за снимком Красноярска в группе «Роскосмоса» появилась фотография Новосибирска. Комментаторы также разглядели на фото темные пятна от предприятий.

Добавим, в последнее время космонавты МКС активно делятся с пользователями Сети фотографиями с орбиты. Еще в 2014 году у «Роскосмоса» появился официальный аккаунт в Instagram, где также публикуются материалы. В частности, космонавты делают селфи на фоне Земли и рассказывают о жизни на МКС.

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