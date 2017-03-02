Музей под открытым небом расширяют в Баяндае Иркутской области

Этнографический музей под открытым небом в поселке Баяндай Иркутской области будет пополнен новым экспонатом — старинной русской усадьбой, объекты для воссоздания которой вывезут из соседних деревень. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Для экспозиции уже подобраны дом купца, амбар и другие хозяйственные постройки, а также ограждение. Часть строений бесхозные.

«Особенный интерес в здании, подобранном для русской усадьбы, представляют наличники. Они сделаны с учетом этнических традиций — это розетки с бурятским орнаментом, остроконечные навершия. На примере этого здания мы видим переплетение традиций разных народов, которое происходило в Баяндаевском районе», — цитирует пресс-служба директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимира Тихонова.

В музее поселка Баяндай, созданном в 2011 году на повороте с Качугского тракта на дорогу к озеру Байкал, воссоздают быт, традиции и культуру народов, проживающих в Иркутской области. Первой в нем построили бурятскую усадьбу, где находятся юрта, амбар, скотный двор и дом шамана. Затем белорусскую усадьбу, поскольку в регионе много переселенцев из этой страны — там есть хата, хозяйственные постройки, баня, колодец, ограждения.

В будущем на территории музея планируют воссоздать татарскую усадьбу.