Синоптики пообещали красноярцам аномально теплый март

Красноярские синоптики рассказали, какая погода ожидает горожан в марте. Так, в первом месяце весны горожанам пообещали аномально теплую погоду. Среднесуточные температуры составят около −4…−5°C, что на 2−3 градуса выше нормы. Количество осадков составит 17−19 мм. Об этом журналистам рассказала сотрудница Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

По данным метеорологов, такая погода опережает календарь почти на месяц, поэтому жители Красноярска почувствуют теплую апрельскую погоду уже в самом начале весны. При этом, отмечают синоптики, февраль также был достаточно теплым для сибирской зимы. Средние температуры составляли -9°C. Этот показатель также превышал норму на 7−8 градусов.

В первой декаде марта ожидается от +1 до +6 градусов. Ночные температуры будут опускаться до −2…−9 градусов. Вторая декада месяца будет более прохладной. Днем столбики термометров опустятся до −2…−7 градусов. Ветер усилится и будет дуть с порывами до 5 м/с. Возможен небольшой снег.

Уже в третьей декаде месяца тепло снова вернется в Красноярск. Дневные температуры поднимутся до 8 градусов тепла, ночью — до 0 градусов.