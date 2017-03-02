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07:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области дети будут учиться в уцелевших кабинетах школы, на которой обрушилась крыша

Администрация Колосовского района обещает восстановить кровлю к середине марта: смету уже составили, древесину начали заготавливать.

Внеплановых каникул у ребят из деревни Владимировки Колосовского района не будет: хотя в ночь на 21 февраля в их родной школе обрушилась часть крыши, органы образования уже решили вопрос, как не оставить детей без знаний.

Региональное министерство образования сообщает, что уже через две недели со зданием всё будет в порядке.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

 — К середине марта кровля школьного здания села Владимировка Колосовского района должна быть восстановлена. Сейчас начинается заготовка для этих целей древесины. На следующей неделе будет заключён контракт с подрядчиком. На время проведения ремонтных работ детей вновь будут доставлять транспортом в соседнее село для занятий.

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Как рассказала порталу «ОмскЗдесь» представительница Колосовской районной администрации Людмила Васильева, деньги на ремонт кровли выделят из муниципального бюджета. Понадобится 397 тысяч рублей. Учеников пока возят на автобусе в соседнее село Ламаново. В первые два дня ребята занимались на дому, а потом их перевели в Ламановскую среднюю школу.

Людмила Васильева, директор Центра ресурсного и финансово-экономического обеспечения деятельности учреждений в сфере образования:

 — Сейчас рассматривается вопрос возвращения их в школу во Владимировке. Угрозы жизни и здоровья детей там сейчас нет. Поэтому, наверное, будет принято решение оставить учеников заниматься в этой школе — только на первом этаже здания. Будет открыт запасной вход в школу, через который школьники и работники смогут попасть в здание.

Пока ведётся подготовка к ремонту, прокуратура разбирается, кто виноват. Основные версии две: либо кровля не выдержала тяжести покрывшего её снега, либо её сорвало сильным ветром. Проверка должна определить, имелась ли возможность предотвратить ЧП или же вмешалась природная стихия, против которой люди были бессильны.

Людмила Васильева:

 — По информации директора школы, снег с крыши в начале февраля сбрасывался. Сказать, что послужило причиной обрушения, я не могу. Но незадолго до произошедшего у нас был сильный шквалистый ветер с выпадением осадков.

Сейчас уцелевшую часть крыши и обломки отчищают от снега и льда, чтобы подготовить условия для ремонта.

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