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06:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В новом перинатальном центре Ачинска родился первый ребенок

До конца года специализированную помощь в центре получат более 3 тыс. будущих мам.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре охраны материнства и детства № 2 Ачинска родился первый ребенок. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

Мальчик появился на свет в первый день весны, в 14.20. Его вес составляет 2 кг 750 граммов, рост 46 см. Врачи оценивают состояние мамы и мальчика как хорошее. Для молодой семьи из Ачинска это первый ребенок.

Министр здравоохранения края Вадим Янин отметил, что счастливое событие имеет большое значение не только для семьи мальчика, но и для всей отрасли.

«Рождение первого малыша в новом перинатальном центре дало старт деятельности медицинского учреждения высокого уровня, которое позволяет сделать более доступной специализированную медпомощь женщинам и детям, проживающим в западной группе городов и районов края», — сказал министр.

Планируется, что до конца года специализированную помощь в центре получат более 3 тыс. будущих мам.

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