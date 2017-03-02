В новом перинатальном центре Ачинска родился первый ребенок

В центре охраны материнства и детства № 2 Ачинска родился первый ребенок. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

Мальчик появился на свет в первый день весны, в 14.20. Его вес составляет 2 кг 750 граммов, рост 46 см. Врачи оценивают состояние мамы и мальчика как хорошее. Для молодой семьи из Ачинска это первый ребенок.

Министр здравоохранения края Вадим Янин отметил, что счастливое событие имеет большое значение не только для семьи мальчика, но и для всей отрасли.

«Рождение первого малыша в новом перинатальном центре дало старт деятельности медицинского учреждения высокого уровня, которое позволяет сделать более доступной специализированную медпомощь женщинам и детям, проживающим в западной группе городов и районов края», — сказал министр.

Планируется, что до конца года специализированную помощь в центре получат более 3 тыс. будущих мам.