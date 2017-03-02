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06:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Янко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Байкал-Энергии»

Контракт с Евгением Ерахтиным расторгли 2 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководством хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска после тщательного разбора обстоятельств инцидента, произошедшего 26 февраля в Архангельске во время матча чемпионата страны с «Водником», наложены дисциплинарные взыскания на тренерский штаб команды. Также произведены кадровые перестановки. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев (также объявлен выговор). По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности назначен Владимир Янко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), которое состоялось 27 февраля. Матч будет переигран в Обухове в пятницу, 3 марта. Обе команды уже подтвердили свое участие.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.

Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России 28 февраля.

Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.

Хоккеисты красноярского «Енисея» после скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» выступили с открытым обращением к Путину, в котором поддержали игроков и руководство архангельского «Водника» и призвали главу государства спасти хоккей с мячом для России. Ролик с обращением опубликован на Youtube. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию и подчеркнул, что считает некорректным обращение красноярской команды «Енисей» к Владимиру Путину, так как ситуация красноречиво говорит сама за себя.

Дополнительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России состоялось 1 марта. Главных тренеров хоккейных клубов «Байкал-Энергия» и «Водник» дисквалифицировали на 2 года. Кроме того, участвовать в соревнованиях под эгидой федерации бенди не смогут начальник архангельской команды Дмитрий Минин (2,5 года) и нападающий «Водника» Олег Пивоваров (6 месяцев). Условную дисквалификацию на 6 месяцев наложили на шестерых игроков «Байкал-Энергии» Игоря Вассермана, Илью Грачева, Алекандра Егорычева, Евгения Шадрина, Павла Дубовика, Тимура Кутупова.

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