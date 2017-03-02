Дождь, мокрый снег, сильный ветер и до 6 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Погода в Московском регионе 2 марта будет пасмурной, сырой и ветреной. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, пойдет дождь, мокрый снег. Местами на дорогах возможна гололедица», — уточнил представитесь метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 3−5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-западный — 7−12 м/с.

Предстоящей ночью — облачно, осадки уже небольшие. В столице столбики термометров покажут 1−3 градуса выше нуля, в Подмосковье будет от нуля до плюс 5 градусов. Ветер южной четверти — 5−10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится: будет облачно и сыро. В Москве будет плюс 3−5 градусов, по области — от нуля до 5 градусов тепла.

Ветер южной четверти — 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.