Красноярский Поезд здоровья отправляется на самые северные станции

В рамках очередной командировки Поезд здоровья будет принимать пациентов на 7 станциях КрасЖД на севере Красноярского края: Карабула ( 14—16 марта ), Новохайская ( 17—18 марта ), Чунояр ( 19—20 марта ), Тамтачет (21 марта), Новобирюсинская ( 22—23 марта ), Черманчет (24 марта), Поканаевка (25 марта), Решоты ( 26—27 марта ).

Прием пациентов ведется бесплатно. Жителям районов, желающим попасть на консультацию к специалистам поликлиники на колесах, достаточно при себе иметь паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов.

В поезде работают 17 врачей дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Все они — специалисты высокого класса. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии, клинико-диагностических анализов, а также инновационный цифровой рентген и маммограф.