Красноярский Поезд здоровья отправляется на самые северные станции
В марте передвижной
В марте передвижной
В рамках очередной командировки Поезд здоровья будет принимать пациентов на 7 станциях КрасЖД на севере Красноярского края: Карабула (
Прием пациентов ведется бесплатно. Жителям районов, желающим попасть на консультацию к специалистам поликлиники на колесах, достаточно при себе иметь паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов.
В поезде работают 17 врачей дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Все они — специалисты высокого класса. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии,
Напомним, что Поезд здоровья «Доктор