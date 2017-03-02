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06:20 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский Поезд здоровья отправляется на самые северные станции

В марте передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука» Красноярской железной дороги отправляется на самые северные станции магистрали в Богучанском и Нижнеингашском районах края.

В рамках очередной командировки Поезд здоровья будет принимать пациентов на 7 станциях КрасЖД на севере Красноярского края: Карабула (14—16 марта), Новохайская (17—18 марта), Чунояр (19—20 марта), Тамтачет (21 марта), Новобирюсинская (22—23 марта), Черманчет (24 марта), Поканаевка (25 марта), Решоты (26—27 марта).

Прием пациентов ведется бесплатно. Жителям районов, желающим попасть на консультацию к специалистам поликлиники на колесах, достаточно при себе иметь паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов.

В поезде работают 17 врачей дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Все они — специалисты высокого класса. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии, клинико-диагностических анализов, а также инновационный цифровой рентген и маммограф.

Напомним, что Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука» — это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края. Ежегодно регион выделяет 7−10 млн рублей на модернизацию медицинского оборудования, а Красноярская железная дорога берет на себя расходы по содержанию и обслуживанию передвижной поликлиники, что составляет около 50 млн рублей в год.

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