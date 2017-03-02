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06:44 (мск), источник: VN.RU

Ветерана войны на руках несли до застрявшей в снегу скорой

Автомобиль «Скорой помощи» не смог проехать к ветерану войны в Дзержинском районе Новосибирска. 93-летнему больному потребовалась госпитализация. В итоге, до кареты скорой неходячего больного пришлось нести на руках.

Весенняя распутица добавила проблем водителям скорой. Кроме нечищеных проездов, им теперь приходится бороться с проваливающимся подтаявшим снегом. Очередная скорая буксовала на ул. Дениса Давыдова, 7/1, где потребовалась медицинская помощь 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны. ГАЗель не смогла проехать к подъезду пожилого мужчины из-за высокой снежной колеи.

— Местным жителям пришлось под руки взять неходячего, по словам читательницы, ветерана и донести его через двор до машины скорой. В связи со сложившейся ситуацией подписчица передает привет председателю местного ТСЖ, — пишет АСТ-54.

Главврач Новосибирской станции «Скорой помощи» Ирина Большакова в разговоре с корреспондентом VN.ru отметила, что ситуация с буксовками скорой меняется постоянно. Если в начале зимы, когда выпало сразу большое количество снега, было до 30 буксовок в день, то сейчас — до трех-пяти в день.

— Ситуация со снегом в этом году экстраординарная, мы это понимаем. Претензий к муниципальным властям нет, центральные дороги они чистят хорошо. А вот управляющие компании могли бы и лучше справляться со своими обязанностями. Хотя, в городе много дворов, где снег чистят на совесть, — сказала Большакова.

Напомним, из-за обильных снегопадов и некачественной уборки снега более 600 раз приходилось буксовать автомобилям «Скорой помощи» в Новосибирске в течение декабря и двух недель января. Тогда это стало настоящей проблемой, угрожающей безопасности граждан. Автомобили простаивали в ДТП и буксовали вместо того, чтобы ехать на вызов.

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