МКС подняла высоту орбиты на 1 км

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) по команде с Земли провела маневр по увеличению высоты своей орбиты на 1 км, сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«По предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота станции над поверхностью Земли по итогам маневра увеличится примерно на 1 км и составит 404,5 км», — сказали в ЦУПе.

Операция по подъему высоты орбиты проводилась путем включения двигателей российского служебного модуля «Звезда». Они были включены в 6:35 и проработали около 40 секунд.

«Цель коррекции — формирование баллистических условий для запуска транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-04”, запланированного на 20 апреля 2017 года», — сказали в ЦУПе.