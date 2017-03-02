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07:46 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области большегрузам запретят ездить по четырём дорогам

Движение ограничат с 7 апреля.

Источник: Reuters

Большегрузам свыше 10 тонн запретят ездить по четырём дорогам в Омской области. Об этом сообщают в региональном минстрое.

Движение будет ограничено с 7 апреля по 6 мая в связи с весенней распутицей на следующих участках: Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Большие Уки — Тевриз, Усть-Ишим — Фокино, Омск — Муромцево — Седельниково на участке Муромцево — Седельниково.

При этом проезд для грузовиков свыше 6 тонн запретят на 653 дорогах области. Пассажирские автобусы, фуры с международным грузом, перевозки продуктов, почты, удобрений, лекарств и прочего будут разрешены.

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