Казахстанцы определили сто главных проблем в здравоохранении
В рамках опроса населения в адрес минздрава РК поступило более двух тысяч предложений.
В рамках опроса населения в адрес минздрава РК поступило более двух тысяч предложений.
АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения РК подвело итоги социальной кампании «100 проблем — 100 решений — 100 дней», которая была инициирована медицинской общественностью, сообщает
Всего в рамках кампании поступило 2094 предложения от почти 800 источников по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения.
Полученную информацию по срокам исполнения разделили на три группы: высокая (краткосрочные), средняя (среднесрочные) и длительная (долгосрочные). В ведомстве уточнили, вопросы касательно медицинских услуг, прав пациента и тактики лечения будут решаться на местах или посредством
По среднесрочным и долгосрочным предложениям республиканским центром развития здравоохранения (РЦРЗ — прим.) был разработан план действий по их решению и передан на рассмотрение в минздрав РК.
«Часть обращений населения носит не “стратегический”, а скорее “точечный” характер, в виде предложений по улучшению оказываемых услуг в конкретных медицинских организациях», — сказала и.о. генерального директора РЦРЗ Айнур Айыпханова.
По итогам проведенного анализа обращений, на сайте РЦРЗ выложены 100 выявленных проблем с предлагаемыми способами решения. Сообщается, что получать конструктивные предложения от населения планируется на постоянной основе.