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07:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцы определили сто главных проблем в здравоохранении

В рамках опроса населения в адрес минздрава РК поступило более двух тысяч предложений.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения РК подвело итоги социальной кампании «100 проблем — 100 решений — 100 дней», которая была инициирована медицинской общественностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в рамках кампании поступило 2094 предложения от почти 800 источников по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения.

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Полученную информацию по срокам исполнения разделили на три группы: высокая (краткосрочные), средняя (среднесрочные) и длительная (долгосрочные). В ведомстве уточнили, вопросы касательно медицинских услуг, прав пациента и тактики лечения будут решаться на местах или посредством сall-центров медицинских организаций.

По среднесрочным и долгосрочным предложениям республиканским центром развития здравоохранения (РЦРЗ — прим.) был разработан план действий по их решению и передан на рассмотрение в минздрав РК.

Наиболее актуальные вопросы здравоохранения касались улучшения организации предоставляемых медицинских услуг, повышения статуса и оплаты труда медицинских работников, их правовой защиты, автоматизации и информатизации рабочих процессов, внедрения электронных медицинских карт, электронных очередей и поддержки новых методов диагностики и лечения.

«Часть обращений населения носит не “стратегический”, а скорее “точечный” характер, в виде предложений по улучшению оказываемых услуг в конкретных медицинских организациях», — сказала и.о. генерального директора РЦРЗ Айнур Айыпханова.

По итогам проведенного анализа обращений, на сайте РЦРЗ выложены 100 выявленных проблем с предлагаемыми способами решения. Сообщается, что получать конструктивные предложения от населения планируется на постоянной основе.

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