Казахстанцы определили сто главных проблем в здравоохранении

Всего в рамках кампании поступило 2094 предложения от почти 800 источников по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения.

Полученную информацию по срокам исполнения разделили на три группы: высокая (краткосрочные), средняя (среднесрочные) и длительная (долгосрочные). В ведомстве уточнили, вопросы касательно медицинских услуг, прав пациента и тактики лечения будут решаться на местах или посредством сall-центров медицинских организаций.

По среднесрочным и долгосрочным предложениям республиканским центром развития здравоохранения (РЦРЗ — прим.) был разработан план действий по их решению и передан на рассмотрение в минздрав РК.