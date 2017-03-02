В парке «Зарядье» горожан научат выращивать цветы и овощи из пробирки

В парке «Зарядье» москвичам раскроют секреты биотехнологий, ботаники, микробиологии и выращивания растений в необычных условиях. В уникальном научно-познавательном центре «Заповедное посольство» горожан будут учить рисовать с помощью светящихся бактерий, а также выращивать растения in vitro, то есть из пробирки. Научный центр откроется вместе с парком «Зарядье» этой осенью.

«В России нет аналогов научно-познавательному центру “Заповедное посольство”. У нас москвичи узнают, какие науки будут востребованы в будущем, зачем растениям генетический паспорт. Они увидят светящиеся бактерии, в составе которых есть флуоресцентные белки, а также научатся рисовать ими», — рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

Одна из просветительских программ познакомит слушателей с технологией in vitro, которая применяется для сохранения исчезающих и редких видов растений. Гостям «Заповедного посольства» дадут получить из пробирок картофель, каланхоэ и другие растения.

Выращивать их будут по аэропонной технологии, которую в том числе используют в космических программах и в селекционной практике. Для этого корни, семена или черенки поместят в пробирки с питательным раствором. А через три-четыре месяца после высадки участники лабораторных экспериментов смогут забрать свои растения домой.

Классы научно-познавательного центра будут оснащены специализированным лабораторным оборудованием: это климатические установки для выращивания растений в искусственных условиях, термостаты, инкубаторы для микробиологии, центрифуги, приборы для проведения генетического анализа и другое. Аналоги такого оборудования используются в современных научных центрах и диагностических лабораториях.

В «Заповедном посольстве» планируется также проводить занятия по медицине и фармацевтике. Слушатели курсов узнают о растениях-биореакторах и растениях-биофабриках, из которых получают лекарства и полезные биодобавки.

Просветительские мероприятия в «Заповедном посольстве» рассчитаны на школьников, студентов, туристов и любознательных горожан. Предполагается, что занятия будут проводиться каждый день по расписанию. Желающие смогут купить разовые билеты или абонементы на длительные программы.