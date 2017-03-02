В парке «Зарядье» горожан научат выращивать цветы и овощи из пробирки
В научном центре «Заповедное посольство» можно будет рисовать светящимися бактериями и культивировать растения, как это делают космонавты.
В научном центре «Заповедное посольство» можно будет рисовать светящимися бактериями и культивировать растения, как это делают космонавты.
В парке «Зарядье» москвичам раскроют секреты биотехнологий, ботаники, микробиологии и выращивания растений в необычных условиях. В уникальном
«В России нет аналогов
Одна из просветительских программ познакомит слушателей с технологией in vitro, которая применяется для сохранения исчезающих и редких видов растений. Гостям «Заповедного посольства» дадут получить из пробирок картофель, каланхоэ и другие растения.
Выращивать их будут по аэропонной технологии, которую в том числе используют в космических программах и в селекционной практике. Для этого корни, семена или черенки поместят в пробирки с питательным раствором. А через
Классы
В «Заповедном посольстве» планируется также проводить занятия по медицине и фармацевтике. Слушатели курсов узнают о
Просветительские мероприятия в «Заповедном посольстве» рассчитаны на школьников, студентов, туристов и любознательных горожан. Предполагается, что занятия будут проводиться каждый день по расписанию. Желающие смогут купить разовые билеты или абонементы на длительные программы.