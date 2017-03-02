На Урале призвали власти помочь восстановить 138-летний храм
По документам здание числится памятником архитектуры областного значения, но восстанавливают его силами прихожан и меценатов.
По документам здание числится памятником архитектуры областного значения, но восстанавливают его силами прихожан и меценатов.
— Сами мы родом из Первоуральска, а в Билимбае расположена промплощадка нашего предприятия. Знакомство с историей поселка началось именно с восстановления храма. Поделились лакокрасочными материалами, покрасили стены, полы,
Есть версия, что автором проекта храма был Андрей Воронихин, крепостной зодчий Строгановых, который построил Казанский собор в Петербурге.
Когда в 1820-м графы закладывали первую каменную церковь в Билимбае, в поселке жило 1,5 тысячи душ, до революции приход насчитывал уже 6 тысяч вместе с обитателями окрестных деревень. А сейчас на большие праздники в храме едва ли сотня собирается. Для служб и треб открыты всего два предела, Богоявленский и Казанский, это примерно одна шестая часть внутреннего пространства. Оригинальный купол и колокольня пока не восстановлены, поэтому церковь в два раза ниже, чем была
— Местная власть — пока больше сторонний наблюдатель. В прошлом году на
Досье «РГ».
Есть версия, что автором проекта храма в Билимбае был Андрей Воронихин, крепостной зодчий Строгановых, тот самый, который построил Казанский собор в Петербурге, или
Строили храм целых 59 лет. Разрушали тоже постепенно: в 1934-м сняли колокола, через год снесли кресты, спустя несколько лет — колокольню. Дольше всего продержался купол — он был срублен только в 1960-е. В Великую Отечественную в здании разместили два эвакуированных предприятия: конструкторское бюро Николая Камова и его заместителя Михаила Миля, будущих конструкторов всем известных вертолетов Ми и Ка, а также КБ Болховитинова, где работали инженеры Березняк и Исаев. В Билимбае они испытывали первый советский реактивный самолет с ракетным двигателем Би-1.
После войны храм несколько лет стоял закрытым. Потом его реконструировали, поделили на этажи, установили перегородки и новые лестницы. Внутри разместился дом культуры. В 1973 году он