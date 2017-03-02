На Урале призвали власти помочь восстановить 138-летний храм

— Сами мы родом из Первоуральска, а в Билимбае расположена промплощадка нашего предприятия. Знакомство с историей поселка началось именно с восстановления храма. Поделились лакокрасочными материалами, покрасили стены, полы, кое-где потолок, вставили двери, окна. Но надзорные органы сказали, что наша помощь уголовно наказуема. На памятниках архитектуры могут работать только специализированные организации, а заниматься благотворительностью — общественные. Так и родился фонд «Строганофф», — вспоминает один из его учредителей Станислав Могила. — Чтобы полностью вернуть храму первоначальный облик, надо подключить к делу государство и инвесторов. Еще 5 — 7 лет назад реконструкцию интерьера оценили в 400 миллионов рублей. Под толстым слоем краски — фрески времен Строгановых!

Есть версия, что автором проекта храма был Андрей Воронихин, крепостной зодчий Строгановых, который построил Казанский собор в Петербурге.

Когда в 1820-м графы закладывали первую каменную церковь в Билимбае, в поселке жило 1,5 тысячи душ, до революции приход насчитывал уже 6 тысяч вместе с обитателями окрестных деревень. А сейчас на большие праздники в храме едва ли сотня собирается. Для служб и треб открыты всего два предела, Богоявленский и Казанский, это примерно одна шестая часть внутреннего пространства. Оригинальный купол и колокольня пока не восстановлены, поэтому церковь в два раза ниже, чем была когда-то. В прошлом году отремонтировали систему водостоков, чтобы стены не «мокли». Автовышку для работ выделил поселковый предприниматель.

— Местная власть — пока больше сторонний наблюдатель. В прошлом году на историко-культурную экспертизу территории Билимбая и определение охранных зон памятников Первоуральский городской округ запланировал выделить 500 тысяч рублей, однако потом деньги перекинули на другие нужды. Митрополия тоже до конца не понимает, что здесь будет: воскресная школа, монастырь, музей… Через Билимбай проходит дорога на Свято-Троицкий мужской монастырь со святыми источниками. Каждую неделю к ним едет множество паломников, но здесь не останавливаются. А зря, тут же такая история, — сокрушается Стас Могила.

Досье «РГ».

Есть версия, что автором проекта храма в Билимбае был Андрей Воронихин, крепостной зодчий Строгановых, тот самый, который построил Казанский собор в Петербурге, или кто-то из его учеников. Слишком много общих черт у уральского и питерского собратьев, даже мистический масонский знак на фронтонах. По другим источникам, в качестве архитектора привлекли Ивана Свиязева, одного из создателя храма Христа Спасителя в Москве, а стены расписывал ученик Брюллова художник Попов.

Строили храм целых 59 лет. Разрушали тоже постепенно: в 1934-м сняли колокола, через год снесли кресты, спустя несколько лет — колокольню. Дольше всего продержался купол — он был срублен только в 1960-е. В Великую Отечественную в здании разместили два эвакуированных предприятия: конструкторское бюро Николая Камова и его заместителя Михаила Миля, будущих конструкторов всем известных вертолетов Ми и Ка, а также КБ Болховитинова, где работали инженеры Березняк и Исаев. В Билимбае они испытывали первый советский реактивный самолет с ракетным двигателем Би-1.