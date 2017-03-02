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09:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцам предлагают утилизировать вредные отходы

Краснодарцам предлагают спасти природу от вредных отходов.

Негодная оргтехника, батарейки, пластмасса и ртутные лампы могут получить вторую жизнь, не заражая окружающую среду. Акцию по утилизации проводят юные натуралисты. Теперь любой житель краевой столицы может привезти вредный мусор на станцию и сделать шаг навстречу природе. Одна батарейка способна отравить 20 квадратных метров почвы.

— После того, как люди привезли, сдали нам непригодную оргтехнику, она идет на переработку, на специализированные предприятия. Из пластмассы, например, делают гранулы для производства различного хозинвентаря, — рассказал Валерий Лысенко, директор краевого эколого-биологического центра.

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