Краснодарцам предлагают утилизировать вредные отходы

Негодная оргтехника, батарейки, пластмасса и ртутные лампы могут получить вторую жизнь, не заражая окружающую среду. Акцию по утилизации проводят юные натуралисты. Теперь любой житель краевой столицы может привезти вредный мусор на станцию и сделать шаг навстречу природе. Одна батарейка способна отравить 20 квадратных метров почвы.

— После того, как люди привезли, сдали нам непригодную оргтехнику, она идет на переработку, на специализированные предприятия. Из пластмассы, например, делают гранулы для производства различного хозинвентаря, — рассказал Валерий Лысенко, директор краевого эколого-биологического центра.