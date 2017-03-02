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07:55 (мск), источник: Kazinform

Житель Астаны планировал открыть ячейку «Хизб-ут-Тахрир» — КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — КНБ задержан житель столицы, который планировал создать ячейку «Хизб-ут-Тахрир» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Источник: Kazinform

«1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны «А. К.», который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы. По этим фактам проводятся следственные действия.

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