Житель Астаны планировал открыть ячейку «Хизб-ут-Тахрир» — КНБ

«1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны «А. К.», который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы. По этим фактам проводятся следственные действия.