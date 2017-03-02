Житель Астаны планировал открыть ячейку «Хизб-ут-Тахрир» — КНБ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — КНБ задержан житель столицы, который планировал создать ячейку «Хизб-ут-Тахрир» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — КНБ задержан житель столицы, который планировал создать ячейку «Хизб-ут-Тахрир» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.
«1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны «А. К.», который намеревался создать в столице ячейку
Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы. По этим фактам проводятся следственные действия.