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08:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Кривомордый пес из приюта влюбил в себя социальные сети

Кривомордый пес из американского штата Орегон по кличке Пикассо стал звездой социальных сетей. Пост, посвященный необычной собаке, опубликован в Instagram-аккаунте Dogsofinstagram.

Источник: twitter.com

Администрация профиля обратилась к своим подписчикам с просьбой приютить животное. По их словам, бездомного Пикассо собирались усыпить, но сотрудники приюта Luvable Dog Rescue спасли его и даже нашли ему «нормального брата» по кличке Пабло. «Несмотря на то, что Пикассо смешно выглядит, он здоров и счастлив», — заметили они.

Пост с Пикассо стал вирусным, набрав за три дня более 122 тысяч лайков и более 3,5 тысячи комментариев. Запись привлекла внимание пользователей социальной сети, которые мгновенно влюбились в необычного пса. «Он такой милый! Я так рад, что он был спасен. Надеюсь они с братом скоро обретут свой дом», — отметил один из них.

«Он заслуживает большего! Он такой симпатяга. Я надеюсь, что у него появится чудесная семья. Я бы взял его себе, да не могу», — посетовал другой.

Как отмечает сотрудник Luvable Dog Rescue, сейчас Пикассо ожидает заключения ветеринаров, которые должны определить наилучший метод хирургического лечения. Он также отметил, что в приют поступило множество заявок людей, желающих забрать пса, как только тот восстановится после операции.

Комментарии
2
vesta
Счастье есть! Даже у собакиных))))
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Иван Петров
В СГА даже собаки кривомордые.
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