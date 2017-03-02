Кривомордый пес из приюта влюбил в себя социальные сети

Источник: twitter.com

Администрация профиля обратилась к своим подписчикам с просьбой приютить животное. По их словам, бездомного Пикассо собирались усыпить, но сотрудники приюта Luvable Dog Rescue спасли его и даже нашли ему «нормального брата» по кличке Пабло. «Несмотря на то, что Пикассо смешно выглядит, он здоров и счастлив», — заметили они.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRGvUiBgIox/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Perfectly Imperfect Picasso? thank you Mecca @simplymeccarr for this beautiful photo of our pup!!! ?I am taking the boys to our @luvabledogrescue vet, Dr Kimball at Edgewood, this morning - will keep you'all posted!?#bornthisway #wonkyface #lovethisdog</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Luvable Dog Rescue (@luvabledogrescue) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-01T18:18:53+00:00">Мар 1 2017 в 10:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Пост с Пикассо стал вирусным, набрав за три дня более 122 тысяч лайков и более 3,5 тысячи комментариев. Запись привлекла внимание пользователей социальной сети, которые мгновенно влюбились в необычного пса. «Он такой милый! Я так рад, что он был спасен. Надеюсь они с братом скоро обретут свой дом», — отметил один из них.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRFXeMsg6n2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?LIGHTS!? CAMERA!?ACTION!?Picasso is as smart as he is good-looking!?We asked him to pose with his paws on the box and he nailed it like a supermodel!?Picasso and Pablo are very special dogs- they love people and love to learn?We had fun on our little photo-shoot last night!?Thank you Mecca @simplymeccarr for the amazing photos...!!!!?please check out the BUZZFEED story - link in our bio!?Thanks, Brad Esposito for the great coverage of this dynamic duo...!!!!?More to come!!! #bornthisway #pitbullcorgi #lowrider #wonkyface</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Luvable Dog Rescue (@luvabledogrescue) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-01T05:31:15+00:00">Фев 28 2017 в 9:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Он заслуживает большего! Он такой симпатяга. Я надеюсь, что у него появится чудесная семья. Я бы взял его себе, да не могу», — посетовал другой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRFUJ7-gvdZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Awww, one of these dogs is kinda goofy-looking?. Ha Ha??Pablo and Picasso are VERY sweet and VERY goofy in their own unique ways!?We love these special brothers!? Picasso has some medical issues we need to work through before the boys will be available for adoption?Please be patient as we've had hundreds of inquiries already from interested Adoptors!?We want to thank BUZZFEED and Brad Esposito for the fantastic story on Pablo and Picasso!!! #BornThisWay #pitbullcorgi #wonkyface #rescued</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Luvable Dog Rescue (@luvabledogrescue) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-01T05:02:16+00:00">Фев 28 2017 в 9:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Как отмечает сотрудник Luvable Dog Rescue, сейчас Пикассо ожидает заключения ветеринаров, которые должны определить наилучший метод хирургического лечения. Он также отметил, что в приют поступило множество заявок людей, желающих забрать пса, как только тот восстановится после операции.