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07:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы выбрали имя для ослицы

Было отсеяно множество разных вариантов.

Новорожденной ослице в челябинском зоопарке выбрали имя.

Ее назвали Пенка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Всю прошлую неделю южноуральцы в официальной группе зоопарка в соцсети предлагали свои варианты. Каких имен только не придумывали: Милла, Ася, Хельга, Верба, Айла. Но в итоге жребий пал на имя Пенка.

К слову, надолго ослица не задержится в Челябинске. Как только ей исполнится год, начнут подыскивать новый дом.

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