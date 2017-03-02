Челябинцы выбрали имя для ослицы

Новорожденной ослице в челябинском зоопарке выбрали имя.

Ее назвали Пенка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Всю прошлую неделю южноуральцы в официальной группе зоопарка в соцсети предлагали свои варианты. Каких имен только не придумывали: Милла, Ася, Хельга, Верба, Айла. Но в итоге жребий пал на имя Пенка.

К слову, надолго ослица не задержится в Челябинске. Как только ей исполнится год, начнут подыскивать новый дом.