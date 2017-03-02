Дело южноуральца, ударившего инспектора ДПС ножом, передано в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

64-летний Евстафий Задельный обвиняется по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По данным следствия, ночью 17 августа 2016 года на автодороге Чебаркуль — Магнитогорск Задельный находился за рулём «ВАЗ-2107» в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину для составления протокола, в служебном автомобиле обвиняемый достал нож и ранил одного из инспекторов.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд.

Напомним, в январе житель Озёрска также стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении представителя власти, пьяный молодой человек сбил инспектора ГИБДД и больше километра вёз его на капоте своей машины.