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07:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проходит республиканский конкурс «Учитель года»

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане проходит XXVII республиканский конкурс «Учитель года-2017». Его первый, очный этап стартовал 21 февраля.

«В марафон профессионального мастерства, который начался с конкурсного задания «Урок», вступили 152 учителя. Из них 61 состязаются за звание «Учитель года Башкортостана — 2017», 31 — за титул лучшего учителя русского языка и литературы, 23 — за звание «Учитель года татарского языка и литературы» и 37 участников в конкурсе «Молодой учитель года — 2017», — отметил начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Салават Сибагатов.

Конкурсные уроки участников отличаются нестандартными подходами, креативностью мышления педагогов, высоким уровнем профессионализма.

Открытие конкурса «Учитель года Башкортостана — 2017» состоится 3 апреля в Институте развития образования РБ.

Учредители конкурса «Учитель года Башкортостана-2017» — Министерство образования республики, Институт развития образования РБ, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

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