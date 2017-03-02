В Башкирии проходит республиканский конкурс «Учитель года»

«В марафон профессионального мастерства, который начался с конкурсного задания «Урок», вступили 152 учителя. Из них 61 состязаются за звание «Учитель года Башкортостана — 2017», 31 — за титул лучшего учителя русского языка и литературы, 23 — за звание «Учитель года татарского языка и литературы» и 37 участников в конкурсе «Молодой учитель года — 2017», — отметил начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Салават Сибагатов.

Конкурсные уроки участников отличаются нестандартными подходами, креативностью мышления педагогов, высоким уровнем профессионализма.

Открытие конкурса «Учитель года Башкортостана — 2017» состоится 3 апреля в Институте развития образования РБ.

Учредители конкурса «Учитель года Башкортостана-2017» — Министерство образования республики, Институт развития образования РБ, Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.