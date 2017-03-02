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09:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Двоих краснодарцев наградили за то, что они спасли из горящего дома взрослых и ребенка

Краснодар, 2 марта, KrasnodarMedia. Двоих краснодарских героев наградили за то, что вытащили из огня семью.

Пожар произошёл еще в начале февраля в Краснодаре по улице Головатого. Однако подробности происшествия стали известны только сейчас, когда все участники уже прошли лечение в медучреждениях Краснодара, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 7:00 Александр Седых, снимавший с женой и двумя детьми половину частного домовладения, проснулся от запаха гари. «Пожар!», — крикнул он жене и бросился к кухне. Открыв дверь, увидел, что там уже разгорелось пламя, которое отрезало выход из дома. В это время супруга Александра одела мальчиков и подвела их к окну. Александр попытался выбить стеклопакет, но тот не поддавался. Наконец, ему удалось разбить стекло форточки. Тогда он схватил одного из сыновей на руки, выпрыгнул на улицу и бросился к соседям. «Горим! Скорее!» — с такими словами Александр Седых ворвался в дом Вячеслава Маленьких. Оставив шестилетнего мальчика у соседей, Александр снова бросился к своему дому.

«Во второй половине горящего домовладения проживала моя бабушка, — вспоминает Вячеслав. — Поэтому, наспех одевшись, ринулся к ней».

Примчавшись, он увидел, что всё вокруг заволокло дымом. Выведя пожилую женщину на улицу, Вячеслав бросился к половине Седых. В окно он увидел, что жена Александра без сознания, а муж, теряя сознание от угарного газа, пытается закрыть собой её и ребёнка. Пламя уже распространялось по всему дому.

В этот момент к месту пожара подоспел сосед Кирилл Ваганов. «В то утро меня разбудила мать, сообщив, что у соседей пожар, — рассказал он, — когда выбежал на улицу, соседний дом уже был в огне». Кирилл с Вячеславом и соседом Александром Дубровиным выбили окно. Запрыгнув в дом, из-за сильного задымления Кирилл не сразу смог увидеть, что происходит внутри. И только пригнувшись к полу, увидел, что взрослые и ребёнок без сознания. «В голове мелькнула мысль, что они мертвы, — поделился Кирилл Ваганов. — Первым схватил на руки мальчика. Потом вытащили с ребятами Александра и его жену».

Как только Кирилл выбрался, почувствовал, что теряет сознание.

Надо отметить, что Кирилл Ваганов спасал семью Седых с загипсованной из-за перелома рукой. «Важна была каждая минута, — вспоминает он. — О руке не думал, забыл даже, что с гипсом. Руку можно потом собрать, а человеческую жизнь — нет».

Прибывшие пожарные приступили к тушению, пострадавших передали медикам.

Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Представители руководства ООО «Краснодар Водоканал», где работают Вячеслав и Кирилл, вручили мужчинам благодарственные письма и денежные премии.

Вопрос о награждении за проявленное мужество решается и в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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