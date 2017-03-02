Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Светская Москва: громкая вечеринка закончилась загадочной кражей
Голодец объяснила, какая на самом деле зарплата у россиян
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Когда нужно вызывать «скорую помощь»?

В каких случаях скорую помощь нужно вызывать обязательно, а когда можно потерпеть, чтобы не отвлекать врачей от более важных вызовов?

Павел Булгаков

На вопрос отвечает Павел БУЛГАКОВ, фельдшер выездной бригады скорой помощи пгт. Тяжинский:

— Обязательно нужно вызывать врачей при проблемах с сердцем, дыханием, серьёзных тяжёлых травмах и чрезвычайных случаях (утопление, падение, перелом костей, потеря сознания и т. п.) и тогда, когда привычные лекарства уже не помогают (к примеру, при сильных болях в животе, груди, при высокой температуре). Также, если в доме болеет ребёнок до трёх лет, лучше перестраховаться и обратиться за помощью к специалистам. Однако если человек получил незначительные ушибы, порезы, заболел ОРВИ, то беспокоить скорую не стоит. Советы, как справиться с такими неприятностями, легко можно найти в Интернете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
50 лет до потопа. Красноярский край может уйти под воду
Скрытые контакты Сешнса: Посольство РФ отказалось от коментариев
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь