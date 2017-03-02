Когда нужно вызывать «скорую помощь»?

В каких случаях скорую помощь нужно вызывать обязательно, а когда можно потерпеть, чтобы не отвлекать врачей от более важных вызовов?
Павел Булгаков
На вопрос отвечает Павел БУЛГАКОВ, фельдшер выездной бригады скорой помощи пгт. Тяжинский:
— Обязательно нужно вызывать врачей при проблемах с сердцем, дыханием, серьёзных тяжёлых травмах и чрезвычайных случаях (утопление, падение, перелом костей, потеря сознания и т. п.) и тогда, когда привычные лекарства уже не помогают (к примеру, при сильных болях в животе, груди, при высокой температуре). Также, если в доме болеет ребёнок до трёх лет, лучше перестраховаться и обратиться за помощью к специалистам. Однако если человек получил незначительные ушибы, порезы, заболел ОРВИ, то беспокоить скорую не стоит. Советы, как справиться с такими неприятностями, легко можно найти в Интернете.