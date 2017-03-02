Когда нужно вызывать «скорую помощь»?

В каких случаях скорую помощь нужно вызывать обязательно, а когда можно потерпеть, чтобы не отвлекать врачей от более важных вызовов?

Павел Булгаков

На вопрос отвечает Павел БУЛГАКОВ, фельдшер выездной бригады скорой помощи пгт. Тяжинский: