Биологи рассказали о суперкоротком сне африканских слонов

Источник: AFP 2017

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Слоны так мало спят не потому что им не хочется больше, а потому что в дикой природе полно опасностей. В неволе эти животные спят от трех до семи часов, потому что в соседних кустах не скрываются чужаки с ружьями, и пищу, которая достается легко, никто отбирать не станет. Павел Мангер из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (Южная Африка) и его коллеги изучали сон слонов в национальном парке Чобе на севере Ботсваны. Самым надежным способом фиксации сна является запись электрической активности мозга, но в случае слонов такая схема не срабатывает: у них слишком толстые кости черепа, поэтому закрепленные на головах электроды неэффективны, а помещение их под череп требует инвазивного вмешательства.

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Чтобы излишне не травмировать животных, исследователи установили датчики движения на хоботах, которые являются самой активной частью тела слона и редко находятся в покое, если животное бодрствует, передает New Scientist. Исследование длилось 35 дней. Выяснилось, что слоны спали в среднем по два часа, но не целиком, а по частям, то есть находились в полифазном сне в период с 1:00 до 6:00. Фактически животные дремали в дороге, ненадолго останавливаясь. Они путешествовали на большие расстояния — около 30 км, вероятно, стараясь уйти от львов или браконьеров. Хотя размер выборки крайне мал (всего две самки), Мангер считает, что результаты исследования дают достаточное представление о типичных привычках диких слонов.

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