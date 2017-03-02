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13:26 (мск), источник: Моя Планета

Биологи рассказали о суперкоротком сне африканских слонов

Много спать вредно даже слонам. Эти гигантские животные спят в среднем два часа в сутки, что делает их самыми известными «бессонными» млекопитающими обитателями африканской саванны.

Источник: AFP 2017
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Слоны так мало спят не потому что им не хочется больше, а потому что в дикой природе полно опасностей. В неволе эти животные спят от трех до семи часов, потому что в соседних кустах не скрываются чужаки с ружьями, и пищу, которая достается легко, никто отбирать не станет.

Павел Мангер из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (Южная Африка) и его коллеги изучали сон слонов в национальном парке Чобе на севере Ботсваны.

Самым надежным способом фиксации сна является запись электрической активности мозга, но в случае слонов такая схема не срабатывает: у них слишком толстые кости черепа, поэтому закрепленные на головах электроды неэффективны, а помещение их под череп требует инвазивного вмешательства.

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Чтобы излишне не травмировать животных, исследователи установили датчики движения на хоботах, которые являются самой активной частью тела слона и редко находятся в покое, если животное бодрствует, передает New Scientist.

Исследование длилось 35 дней. Выяснилось, что слоны спали в среднем по два часа, но не целиком, а по частям, то есть находились в полифазном сне в период с 1:00 до 6:00. Фактически животные дремали в дороге, ненадолго останавливаясь. Они путешествовали на большие расстояния — около 30 км, вероятно, стараясь уйти от львов или браконьеров.

Хотя размер выборки крайне мал (всего две самки), Мангер считает, что результаты исследования дают достаточное представление о типичных привычках диких слонов.

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Кроме того, слоны носили ошейники с гироскопом, с помощью которого ученые определяли, лежа или стоя спят животные. Выяснилось, что укладывались слоны в прямом смысле только в течение 10 ночей из 35. Пока исследователи затрудняются ответить, достаточно ли слонам такого сурового режима сна, чтобы их мозг нормально функционировал.

Крупные животные, уточняет Мангер, как правило, спят мало, поскольку большую часть дня тратят на пищу и ее переваривание: слоны могут съесть до 300 кг пищи в день. Для начала ее нужно найти, а затем тщательно прожевать и переварить — для сна остается очень мало времени.

Но даже среди крупных млекопитающих есть сони: например, серые киты спят по 9 часов в день, а жирафы — по пять. Лошади, которым достаточно трехчасового отдыха, умудряются пережевывать жвачку во сне. Поэтому вполне возможно, что сверхкороткого сна слонам на самом деле достаточно для полного восстановления сил.

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