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08:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажирам хабаровских трамваев и троллейбусов расскажут о туберкулезе

Врачи расскажут пассажирам хабаровских трамваев и троллейбусов о туберкулезе. Лекции будут транслироваться по громкой связи 21, 22, 23 и 24 марта. Мероприятие приурочат к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с трамвайно-троллейбусным управлением мы выбрали машины, оснащенные новым оборудованием для громкой связи. С его помощью специалисты расскажут горожанам о туберкулезе и важности его профилактики. Кроме того, мы обязательно украсим транспорт тематическими плакатами, подготовим листовки и буклеты», — отметила главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

Горожане смогут услышать врачей в троллейбусах на маршрутах № 1 и № 2, в трамваях № 1 и № 5. Лекции начнутся в 9:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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