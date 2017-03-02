Пассажирам хабаровских трамваев и троллейбусов расскажут о туберкулезе

«Вместе с трамвайно-троллейбусным управлением мы выбрали машины, оснащенные новым оборудованием для громкой связи. С его помощью специалисты расскажут горожанам о туберкулезе и важности его профилактики. Кроме того, мы обязательно украсим транспорт тематическими плакатами, подготовим листовки и буклеты», — отметила главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

Горожане смогут услышать врачей в троллейбусах на маршрутах № 1 и № 2, в трамваях № 1 и № 5. Лекции начнутся в 9:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».