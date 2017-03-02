В Сочи возвели арт-объект в форме яйца
На одном из горнолыжных курортов Красной Поляны открылся необычный
На одном из горнолыжных курортов Красной Поляны открылся необычный
Его создатели заявляют: это пространство для творчества в области дизайна, архитектуры, искусства и ремесел. Возвели новую конструкцию инженеры из Москвы. Те, кто помимо основной работы увлекается различными видами искусства. Чтобы построить такой дом, им потребовалось всего 23 дня.
— Первое, что мы даем людям, это творческая, доброжелательная атмосфера, в которой они могут раскрыть свои таланты, — рассказала автор проекта Мария Массух.
В необычном доме есть свой уголок художника, модельера, дизайнера. Летом рядом с сооружением будут организованы зоны для