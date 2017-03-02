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09:14 (мск), источник: Крым Press

Названы победители Всекрымского конкурса «Лучший туристический маршрут — 2017»

В ходе форума «Открытый Крым- 2017», который проходит в Ялте, накануне были названы победители Всекрымского конкурса «Лучший туристический маршрут — 2017».

Награды лучшим вручил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

Отметим, это итоги Интернет-голосования. Кроме того, свое слово сказало и компетентное жюри конкурса. Победителями стали 6 экскурсионных туров.

В номинации «Лучший детский маршрут» — лучшим признан тур «Севастопольский бриз» (ООО «Кандагар — Крым»).

В номинации «Лучший молодежный маршрут» — мультиактивный тур по Крыму «Звездопад воспоминаний» (ООО «Попутный Ветер»).

«Лучшим семейным маршрутом» признан маршрут «Крымские Этюды. Вокруг Крыма за 6 дней» (ООО «Тур Этно Юг»).

«Лучший маршрут для туристов старшего поколения» — «Целебный Южный берег Крыма», разработанный ООО «ЮГ-Тур».

«Лучший экологический маршрут» — «Белогорье. Навстречу отдыху и драйву» (ООО «Командор-тур»).

В номинации «Студенческая инициатива в разработке туристских маршрутов» — квест выходного дня «Тайны прошлого», разработанный Никитой Гулаем и Юлией Бондаренко.

Всего за звание лучших соревновались 23 работы от экскурсоводов, туроператоров и турагентов из Алушты, Ялты, Симферополя, Севастополя и Бахчисарайского района.

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