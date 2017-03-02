Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Новосибирск с МКС

Сейчас в Интернете можно полюбоваться космическими снимками Москвы, Волгограда, Иркутска, Тамбова, Оренбурга и многих других городов, сделанными российскими космонавтами. А вот Новосибирска в этом списке долгое время не было.

Новосибирцы неоднократно обращались к российским космонавтам с просьбой сделать фотографию города из космоса. Первым с этой идеей еще в начале прошлого года обратился к космонавту Сергею Волкову 13-летний новосибирский школьник Владислав Илюхин. Сергей Волков тогда находился на МКС и фотографировал города России, и подросток попросил космонавта сфотографировать Новосибирск.

«Мне 13 лет, увлекаюсь версткой сайтов, — сообщил VN.ru автор необычной просьбы Владислав Илюхин. — Я очень хочу увидеть, как выглядит наша планета из космоса. И особенно мой родной Новосибирск». Владислав учится в школе № 202 Новосибирска и в будущем хочет стать программистом.

Год назад космонавт Сергей Волков не ответил на просьбу Влада, но рассказал, как космонавты определяют, какой город находится в объективе, и сколько времени есть на такой снимок. «У нас на компьютере установлена программа “Сигма”, кстати, отечественная разработка, — сообщил Волков. — Это такая электронная карта. Она ведет достаточно точно, но часть городов я просто знаю, бывал там. В Тамбове, например, учился в летном училище, город и район полетов представляю очень хорошо. Находишь знакомый город, а дальше уже легче ориентироваться, что будет идти дальше. Бывают, конечно, ошибки, если плотность городов большая или опять же плохо представляешь расположение относительно населенного пункта, который 100% знаешь, как это случилось у меня в первом полете. Был уверен, что удалось сфотографировать город, который планировал, а на самом деле промазал на 140 км. Если объект лежит в плоскости орбиты, то на его опознавание и фотографирование у нас есть около 40 секунд».

Зато сфотографировать Новосибирск удалось вчера космонавту Сергею Рыжикову, которому, видимо, просьбу новосибирцев передал Сергей Волков. До этого Рыжиков опубликовал в своем блоге фотографии разных ночных городов мира. Эти фотографии, сделанные с борта Международной космической станции, собрали тысячи комментариев и почти столько же «лайков» в социальных сетях.

Сергей Рыжиков находится на МКС с 21 октября 2016 года. Стартовал в качестве командира корабля «Союз МС-02» вместе с Андреем Борисенко и Робертом Кимбро.