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08:48 (мск), источник: Om1.ru

Омским школьникам дали 185 путёвок в «Артек»

Министерство образования РФ выделило квоту на отдых детей из Омской области.

В этом году за счёт государства в «Артек» планируется отправить 185 ребят. Кому из школьников они достанутся — будет решать автоматизированная система.

Чтобы претендовать на получение путёвки, нужно зарегистрироваться на официальном сайте лагеря — artek.org и загрузить портфолио ученика: грамоты, дипломы, сертификаты и характеристику из школы.

Ещё 72 бесплатные пу-тёвки выделены в лагерь «Орлёнок» и 306 — в «Океан». Кто из омичей отправится туда — будет решать комиссия департамента образования.

— Финансирование путёвок осуществляется за счёт бюджета, а проезд оплачивают родители, пояснили газете Metro в пресс-службе Минспорта Омской области.

При выборе учитываются достижения на школьных олимпиадах, победы на различных конкурсах, а также характер смены, которая проводится в лагере. Например, если заявлена музыкальная смена — приоритет у юных исполнителей, если спортивная — соответственно будут учитываться все достижения в спорте.
А дети из многодетных, малообеспеченных семей могут претендовать на льготные путёвки в оздоровительные лагеря Омской области.

Приём документов уже начался. Все вопросы можно задать по телефону: 24−47−55.

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