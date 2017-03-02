Омским школьникам дали 185 путёвок в «Артек»
Министерство образования РФ выделило квоту на отдых детей из Омской области.
Министерство образования РФ выделило квоту на отдых детей из Омской области.
В этом году за счёт государства в «Артек» планируется отправить 185 ребят. Кому из школьников они достанутся — будет решать автоматизированная система.
Чтобы претендовать на получение путёвки, нужно зарегистрироваться на официальном сайте лагеря — artek.org и загрузить портфолио ученика: грамоты, дипломы, сертификаты и характеристику из школы.
Ещё 72 бесплатные
— Финансирование путёвок осуществляется за счёт бюджета, а проезд оплачивают родители, пояснили газете Metro в
При выборе учитываются достижения на школьных олимпиадах, победы на различных конкурсах, а также характер смены, которая проводится в лагере. Например, если заявлена музыкальная смена — приоритет у юных исполнителей, если спортивная — соответственно будут учитываться все достижения в спорте.
А дети из многодетных, малообеспеченных семей могут претендовать на льготные путёвки в оздоровительные лагеря Омской области.
Приём документов уже начался. Все вопросы можно задать по телефону: 24−47−55.