Более 3000 донских ветеранов получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Как сообщается на сайте донского правительства, размер выплаты составит 2100 рублей.

По информации областных властей, в регионе обследованы социально-бытовые условия жизни более 42 тыс. ветеранов. На основании полученных данных определены приоритетные направления помощи им.

«В муниципалитетах мобильные бригады окажут помощь с ремонтом жилья, волонтерские отряды помогут с уборкой приусадебных участков. Также школьники будут общаться с ветеранами, записывать их воспоминания, которые затем разместят в школьных музеях и комнатах боевой славы. А кадеты примут участие в поисковой работе, благоустройстве братских могил и памятников», — говорится в сообщении.

В настоящее время на Дону проживают более 44 тысяч ветеранов, в том числе 1190 инвалидов и 3638 участников Великой Отечественной войны, 248 блокадников Ленинграда, 2361 несовершеннолетний узник концлагерей и 29057 тружеников тыла.