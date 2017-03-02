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09:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 3000 донских ветеранов получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Более 3000 ветеранов получат единовременные выплаты ко Дню Победы в Ростовской области в 2017 году.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщается на сайте донского правительства, размер выплаты составит 2100 рублей.

По информации областных властей, в регионе обследованы социально-бытовые условия жизни более 42 тыс. ветеранов. На основании полученных данных определены приоритетные направления помощи им.

«В муниципалитетах мобильные бригады окажут помощь с ремонтом жилья, волонтерские отряды помогут с уборкой приусадебных участков. Также школьники будут общаться с ветеранами, записывать их воспоминания, которые затем разместят в школьных музеях и комнатах боевой славы. А кадеты примут участие в поисковой работе, благоустройстве братских могил и памятников», — говорится в сообщении.

В настоящее время на Дону проживают более 44 тысяч ветеранов, в том числе 1190 инвалидов и 3638 участников Великой Отечественной войны, 248 блокадников Ленинграда, 2361 несовершеннолетний узник концлагерей и 29057 тружеников тыла.

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