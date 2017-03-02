Воронежцам предложили написать сочинение о Великой Отечественной войне
Авторов лучших работ ждет бесплатная экскурсия по местам боевой славы города.
Авторов лучших работ ждет бесплатная экскурсия по местам боевой славы города.
В Воронеже стартовал заочный конкурс сочинений о Великой Отечественной войне, сообщила
Для участия в конкурсе необходимо написать исследовательское сочинение, рассказ или литературно изложить воспоминания членов своей семьи о жизни в годы войны. Жители могут выбрать одну из трех тем для сочинения («Мой герой «Бессмертного полка», «След войны в моей семье», «Моя семья хранит память…»). К работе необходимо приложить анкету участника и электронные копии фотографий, медалей, орденов, фронтовых писем из семейных архивов. Подробное положение о конкурсе доступно на сайте мэрии.
Работы можно прислать до 14 апреля на электронную почту kc06@rambler.ru с пометкой «Мой герой «Бессмертного полка». Пожилые воронежцы, не владеющие компьютером, могут прислать рукописи по адресу: 394026 Воронеж, Московский проспект, дом 14, ВГТУ — Культурный центр.
Жюри оценит глубину раскрытия темы, логичность в изложении мысли, способность к размышлению, качество оформления работы. Победителей наградят 24 апреля.
Организаторы — студенческий центр социальных инициатив Воронежского технического университета и региональное отделение общественного движения «Волонтеры Победы». Конкурс проходит в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 — 2020 годы». Он является региональным этапом всероссийской акции «Письмо победы».