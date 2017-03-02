Ямочный ремонт дорог начался в Самаре

В Самаре в рамках текущего содержания автодорог стартовал аварийно-ямочный ремонт. Прежде всего устраняются дефекты, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

В первоочередном порядке данный вид ремонта выполняется на дорогах 2 и 3 категорий с интенсивным движением: где пролегают маршруты общественного транспорта и находятся подъезды к социальным учреждениям. Также с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей в работу берутся те участки улиц, которые подверглись наибольшему разрушению дорожного полотна. В настоящее время профильным департаментом ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, в соответствии с которым в оперативном режиме формируются и уточняются графики предстоящих работ.

Ремонтные работы ведутся преимущественно в ночное время, чтоб в дневные часы не мешать движению автотранспорта. Во время осадков в виде снега и дождя работы по ямочному ремонту временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. При этом первоочередной задачей остаются прочистка систем ливневой канализации и оперативный вывоз снега, чтобы предотвратить подтопление отдельных улиц города и освободить от снежных масс магистрали, требующие первоочередного ремонта.

Аварийно-ямочный ремонт дорог будет поэтапно проведен во всех внутригородских районах Самары. Уже сейчас дорожные бригады работают в 8 районах города. К 28.02.2017 общая площадь восстановительных работ составила около 2,5 тыс.м2. Устранение дефектов дорожного покрытия литым асфальтобетоном произведено на улицах Дзержинского, Партизанская, Ново-Вокзальная, Грозненская, Чапаевская, Матросова, Физкультурная. Также запланированы к работе улицы Агибалова, Спортивная, Алма-Атинская, Карла Маркса, Солнечная, Шверника, 6 просека и др.

Всего же в текущем году планируется охватить ямочным ремонтом 36700 м² дорожного полотна, сообщает пресс-служба горадминистрации.