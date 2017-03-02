Ямочный ремонт дорог начался в Самаре
Ремонтные работы ведутся преимущественно в ночное время.
Ремонтные работы ведутся преимущественно в ночное время.
В Самаре в рамках текущего содержания автодорог стартовал
В первоочередном порядке данный вид ремонта выполняется на дорогах 2 и 3 категорий с интенсивным движением: где пролегают маршруты общественного транспорта и находятся подъезды к социальным учреждениям. Также с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей в работу берутся те участки улиц, которые подверглись наибольшему разрушению дорожного полотна. В настоящее время профильным департаментом ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, в соответствии с которым в оперативном режиме формируются и уточняются графики предстоящих работ.
Ремонтные работы ведутся преимущественно в ночное время, чтоб в дневные часы не мешать движению автотранспорта. Во время осадков в виде снега и дождя работы по ямочному ремонту временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. При этом первоочередной задачей остаются прочистка систем ливневой канализации и оперативный вывоз снега, чтобы предотвратить подтопление отдельных улиц города и освободить от снежных масс магистрали, требующие первоочередного ремонта.
Всего же в текущем году планируется охватить ямочным ремонтом 36700 м² дорожного полотна, сообщает