Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Названо число перешедших под управление ДНР предприятий Украины
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:01 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

На прошлой неделе за медицинской помощью обратились около 22,5 тыс. человек.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области впервые с начала эпидемического сезона пошла на спад. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились около 22,5 тыс. человек, что на 2,4% меньше, чем неделей ранее, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«В том числе гриппом заболело 42 человека, что на 2% меньше, чем за аналогичную неделю 2016 года. Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей 3−6 лет и 7−14 лет», — сообщает ведомство.

По результатам лабораторного мониторинга преобладают вирусы гриппа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В, вошедшие в состав вакцины против гриппа для сезона 2016−2017 годов.

В связи с заболеваемостью детей руководители образовательных учреждений полностью приостановили деятельность 7 детсадов и 9 школ, частично — 17 школ (закрыто 33 класса) и 52 дошкольных образовательных учреждений (закрыто 85 групп).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В британском парламенте призвали МИД начать диалог с Россией
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь