В Новосибирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области впервые с начала эпидемического сезона пошла на спад. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились около 22,5 тыс. человек, что на 2,4% меньше, чем неделей ранее, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«В том числе гриппом заболело 42 человека, что на 2% меньше, чем за аналогичную неделю 2016 года. Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей 3−6 лет и 7−14 лет», — сообщает ведомство.

По результатам лабораторного мониторинга преобладают вирусы гриппа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В, вошедшие в состав вакцины против гриппа для сезона 2016−2017 годов.

В связи с заболеваемостью детей руководители образовательных учреждений полностью приостановили деятельность 7 детсадов и 9 школ, частично — 17 школ (закрыто 33 класса) и 52 дошкольных образовательных учреждений (закрыто 85 групп).