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09:03 (мск), источник: СуперОмск

Общественная палата РФ разработала путеводитель по «доброму» Омску

«Культура. РФ» и Общественная палата создали культурный путеводитель по десяти городам, ставшим самыми добрыми по результатам акции «Марафон добрых дел» в прошлом году. Напомним, Омск занял в проекте пятое место.

В культурный путеводитель под названием «В Сибирь по ссылке» попали театры, музеи и религиозные объекты Омска. Читатели могут узнать историю достопримечательностей и увидеть красочные фотографии.

А в этом году российские города снова будут бороться за звание самого доброго. Участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

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