Общественная палата РФ разработала путеводитель по «доброму» Омску

В культурный путеводитель под названием «В Сибирь по ссылке» попали театры, музеи и религиозные объекты Омска. Читатели могут узнать историю достопримечательностей и увидеть красочные фотографии.

А в этом году российские города снова будут бороться за звание самого доброго. Участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.