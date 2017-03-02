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09:13 (мск), источник: АиФ Самара

Коммунальщики Самары ведут подготовку ливневой канализации к паводку

В Самаре осталось намного меньше проблемных мест, где ранее происходило подтопление в связи с отсутствием сетей дождевой канализации.

В Самаре полным ходом идут работы по подготовке системы ливневой канализации к безаварийному пропуску паводковых вод, сообщает администрация областного центра.

В связи с тем, что сезон снегопадов в минувшем году наступил значительно раньше, и, по сравнению с прошлым годом, осадков выпало больше, МП «Инженерные системы» раньше обычных сроков приступило к проливу горячей водой дождеприемников, расположенных в низких местах с наибольшим риском подтопления.

Более оперативное принятие противопаводковых мер позволило предотвратить подтопление городских территорий, оборудованных ливневой канализацией, еще во время февральских оттепелей.

На 1 марта более чем в половине потенциально опасных мест дождеприемные решетки пролиты горячей водой. Особое внимание уделяется не только тем территориям, которые подвержены подтоплению, но и участкам, по которым следует общественный транспорт. На основных городских магистральных улицах дождеприемники находятся в рабочем состоянии.

В дневное время на сетях ливневой канализации ежедневно работает до 15 специализированных бригад. Организована и круглосуточная работа бригад для выполнения механизированной очистки сетей и колодцев дождевой канализации, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы в выходные дни и ночью.

Работы должны быть завершены до 20 марта. Однако в связи с тем, что они выполняются сейчас с опережением графика, есть все основания полагать, что предприятие справится раньше намеченного срока.

Подготовку к паводку 2017 года специалисты МП «Инженерные системы» начали еще в 2016 году. Были очищены 65275 м сетей дождевой канализации и 1521 колодец, отремонтированы 359 смотровых и 300 дождеприемных колодцев, заменено 803 дождеприемных решеток, произведена ревизия насосного оборудования двух насосных станций.

В этом году «Инженерные системы» планируют отремонтировать порядка 1000 колодцев. По словам директора МП «Инженерные системы» Сергея Арзамаскина, эта работа синхронизирована с подрядными организациями, которые будут проводить ремонт дорог. То есть ремонт колодцев будет проводиться перед началом ремонта дорожного полотна, чтобы потом не пришлось нарушать асфальтовое покрытие для вскрытия аварийных колодцев.

Кроме МП «Инженерные системы», проводящего работы по прочистке и обеспечению пропуска воды через дождевую канализацию, мероприятия по подготовке к пропуску талых вод выполняются и силами МП «Благоустройство», специалисты которого откачивают скопившиеся талые воды в местах, где нет ливневой канализации, а также обеспечивают расчистку решеток дождеприемников от снега.

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