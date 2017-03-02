На учениях под Самарой военные аэрозольной завесой скрыли крупный ж/д узел

«Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа скрыли с помощью аэрозольной завесы крупный железнодорожный узел от ударов авиации противника на учении в Самарской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью маневров являлась маскировка критически важного объекта, где осуществляется подготовка к маршу воинских эшелонов. В результате применения термодымовой аппаратуры была создана сплошная аэрозольная завеса большой площади, благодаря этому больше часа «объект оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации противника».

«Учение проводилось в рамках лагерного сбора, в котором принимают участие около двух тысяч военнослужащих из более 20 регионов Урала, Сибири и Поволжья, задействовано свыше 400 единиц военной техники», — сказано в сообщении.