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09:02 (мск), источник: РИА Новости

На учениях под Самарой военные аэрозольной завесой скрыли крупный ж/д узел

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты на учениях в Самарской области с помощью огромной аэрозольной завесы скрыли от «противника» крупный железнодорожный узел, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

«Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа скрыли с помощью аэрозольной завесы крупный железнодорожный узел от ударов авиации противника на учении в Самарской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью маневров являлась маскировка критически важного объекта, где осуществляется подготовка к маршу воинских эшелонов. В результате применения термодымовой аппаратуры была создана сплошная аэрозольная завеса большой площади, благодаря этому больше часа «объект оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации противника».

«Учение проводилось в рамках лагерного сбора, в котором принимают участие около двух тысяч военнослужащих из более 20 регионов Урала, Сибири и Поволжья, задействовано свыше 400 единиц военной техники», — сказано в сообщении.

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