Белтелеком предупредил о перебоях со связью в Минске 3 марта
Минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.
Минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Кратковременные проблемы со связью могут быть в Минске в пятницу 3 марта, сообщили Sputnik в четверг в РУП «Белтелеком».
По информации оператора, с затруднениями при осуществлении звонков минчане могут столкнуться в период времени с 01:00 до 06:00.
«На сети передачи данных Минска будут проводиться
По данным оператора, при перерывах телефонной связи минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.