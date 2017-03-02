Большинство челябинцев винит в своих болезнях плохую экологию

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии спросили у горожан: «Как вы считаете, какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на состояние вашего здоровья?». При этом респонденты могли выбрать для ответа несколько оценочных позиций. Результаты опроса в процентах от числа опрошенных даны в таблице.

Лидирует по числу упоминаний плохая экологическая обстановка. Специалисты лаборатории отмечают, что учитывая особенности региона, такой результат совсем не вызывает удивления. Данный вариант ответа выбрали 70% опрошенных.

Вторым в списке вредных для здоровья факторов стало низкое качество продуктов питания. Это позицию отметили 41,5% горожан. Отметим, чаще всего так отвечали респонденты старше 50 лет, люди без высшего образования, а также те, кто выбирает для оценки своего финансового положения вариант «денег хватает только на питание».

Стрессовые ситуации на работе и дома оказывают негативное влияние на здоровье 39,5% челябинцев. Такой вариант ответа чаще всего отмечали горожане среднего возраста, со средним уровнем доходов и высшим образованием.

Позиции «высокая стоимость лекарственных препаратов» и «низкий уровень качества и доступности медицинской помощи» выбрали 32,1% и 29,8% опрошенных соответственно. Вредные привычки в качестве фактора, оказывающего наибольшее влияние на состояние здоровья отметили 13,2% челябинцев, недостаток физической нагрузки — 10,0%.