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09:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Большинство челябинцев винит в своих болезнях плохую экологию

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта, РИА ФедералПресс. Челябинцев опросили на тему того, какие факторы оказывают наибольшее влияние на состояние их здоровья, рассказали «ФедералПресс» в Челябинском филиале РАНХиГС.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии спросили у горожан: «Как вы считаете, какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на состояние вашего здоровья?». При этом респонденты могли выбрать для ответа несколько оценочных позиций. Результаты опроса в процентах от числа опрошенных даны в таблице.

Лидирует по числу упоминаний плохая экологическая обстановка. Специалисты лаборатории отмечают, что учитывая особенности региона, такой результат совсем не вызывает удивления. Данный вариант ответа выбрали 70% опрошенных.

Вторым в списке вредных для здоровья факторов стало низкое качество продуктов питания. Это позицию отметили 41,5% горожан. Отметим, чаще всего так отвечали респонденты старше 50 лет, люди без высшего образования, а также те, кто выбирает для оценки своего финансового положения вариант «денег хватает только на питание».

Стрессовые ситуации на работе и дома оказывают негативное влияние на здоровье 39,5% челябинцев. Такой вариант ответа чаще всего отмечали горожане среднего возраста, со средним уровнем доходов и высшим образованием.

Позиции «высокая стоимость лекарственных препаратов» и «низкий уровень качества и доступности медицинской помощи» выбрали 32,1% и 29,8% опрошенных соответственно. Вредные привычки в качестве фактора, оказывающего наибольшее влияние на состояние здоровья отметили 13,2% челябинцев, недостаток физической нагрузки — 10,0%.

Метод исследования: инициативный опрос населения Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью
Заказчик исследования: Челябинский филиал РАНХиГС (инициативное, оплачено из собственных средств)
География опроса: Челябинск
Время проведения опроса: 10—13 января 2017 года
Объем выборочной совокупности: 700 респондентов
Статистическая погрешность данных: 4%
Подготовка данных для СМИ: Дарья Аверьянова.

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