Ростехнадзор: мост в Крым возводят по самым высоким стандартам качества

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«Такого грандиозного объекта как мост через Керченский пролив — и по масштабам, и по значимости — у нас в стране нет. По крайней мере, я на своей памяти не помню. Поэтому внимание к этому объекту у нас, безусловно, особое, — отметил Алексей Алешин. — Мы специально создали отдел, который занимается только этим строительством. Не сомневаюсь, что качество сооружения — то, за чем как раз и следит Ростехнадзор, будет обеспечено на самом высоком уровне».

Отмечается, что ведомство ведет государственный строительный надзор на объекте с момента получения ФКУ Упрдор «Тамань» разрешения на строительство, то есть с февраля 2016 года. За это время проведено 18 комплексных проверок. По информации замруководителя Ростехнадзора Светланы Радионовой, курирующей проект, на данный момент все проектные решения выполнены в срок и в полном соответствии с программой строительства.

«Здесь уже трудится большая группа центрального аппарата Ростехнадзора и территориальных управлений с обоих берегов Керченского пролива, а с развитием стройки, с увеличением объемов строительства и, соответственно, объемов надзорных мероприятий, мы будем увеличивать количество наших инспекторов», — рассказала Светлана Радионова.

Ростехнадзор будет контролировать строительство мостового перехода до полного его окончания, и результатом станет Заключение о соответствии (ЗОС) — документ, свидетельствующий о том, что объект построен в соответствии с утвержденным проектом, а примененные технологии и материалы соответствуют нормативным требованиям.

«Судя по тому, что видим сейчас, сложностей с выдачей ЗОС мы не ждем: по срокам, а, главное, по качеству строительства объект находится на очень хорошем уровне», — отметил руководитель ведомства Алексей Алешин.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», на строительстве моста в Крым действует многоуровневая внутренняя система контроля качества, со стороны всех участников процесса: заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков. Так, стройконтроль со стороны заказчика осуществляет ЗАО «Ленстрой» под руководством службы контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань».

В ООО «Стройгазмонтаж» работает служба технического надзора, геодезическая служба и центральная лаборатория. Контроль качества материалов, изделий и конструкций проводят более 15-ти аккредитованных строительных лабораторий субподрядчиков.

Объем выполняемых на объекте работ и, следовательно, контрольных мероприятий значителен. Только входному контролю в некоторые месяцы строительства подверглись более 400 тысяч тонн инертных материалов, более восьми тысяч кубометров бетонных смесей, три тысячи тонн арматуры, пять тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Ежедневно в ФКУ Упрдор «Тамань» поступает около 70 уведомлений от субподрядчиков — вызовов на освидетельствование выполненных работ.