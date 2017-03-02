В Крыму до +19 градусов, местами дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в четверг прогнозируется теплая, но дождливая погода, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в четверг прогнозируется теплая, но дождливая погода, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«2 марта в Крыму переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.