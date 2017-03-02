В Крыму до +19 градусов, местами дожди

«2 марта в Крыму переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью до +6, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла», — сообщили синоптики.

В городе-герое Севастополе в четверг осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.