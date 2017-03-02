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09:12 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму до +19 градусов, местами дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в четверг прогнозируется теплая, но дождливая погода, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«2 марта в Крыму переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью до +6, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла», — сообщили синоптики.

В городе-герое Севастополе в четверг осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.

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