У главы МИД Украины Климкина умер отец

«С большим прискорбием узнал о смерти вашего отца. Вместе с вами склоняю голову в скорби и разделяю вашу боль в связи с невосполнимой утратой дорогого человека», — говорится в соболезновании на сайте главы государства.

«Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память», — отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луцке на 58 году жизни умер мэр города Николай Романюк. Порошенко выразил соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам.