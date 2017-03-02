Угадайте писателя по необычным фактам из его жизни
Пройдите тест и узнайте чуть больше о любимых авторах.
Пройдите тест и узнайте чуть больше о любимых авторах.
3 марта писатели отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1921 году был основан так называемый
Не для кого не секрет, что увлечения писателей бывают необычными, а в события их жизни сложно иногда поверить. В честь праздника мы подготовили тест, который поможет вам проверить свои знания в литературе и узнать о любимых классиках