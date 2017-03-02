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11:03 (мск), источник: Известия.Ру

Угадайте писателя по необычным фактам из его жизни

Пройдите тест и узнайте чуть больше о любимых авторах.

3 марта писатели отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1921 году был основан так называемый PEN-клуб. Аббревиатура расшифровывается от английских слов: Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Организацию основала писательница Кэтрин Эми Доусон-Скотт, и сейчас PEN-центры действуют более чем в 130 странах мира.

Не для кого не секрет, что увлечения писателей бывают необычными, а в события их жизни сложно иногда поверить. В честь праздника мы подготовили тест, который поможет вам проверить свои знания в литературе и узнать о любимых классиках что-то новое.

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