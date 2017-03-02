«Снег башка попадет». В Екатеринбурге опасно ходить даже около зданий правоохранителей

Очевидцы прислали Накануне.RU видео очистки от наледи крыши здания на Степана Разина, 31. По этому адресу располагается управление по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

На кадрах видеозаписи видны двое мужчин, занятых чисткой крыши, один из которых страхует другого веревкой. Заметно, что рабочая зона ничем не огорожена и наледь падает прямо на крыльцо, в опасной близости от припаркованных тут же машин. По словам очевидцев, вскоре количество уборщиков увеличилось — третий мужчина работал вообще без страховки. К счастью, никто не пострадал.