Владимир Путин присудил грант «Старине Сибирской»
Накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
В частности, свой подарок получит
Новая экспозиция станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором гражданского и патриотического воспитания.
«В нашей области до сих пор жива память о трудовых подвигах, которые совершили полвека назад молодые ребята, поднимавшие целинные и залежные земли. Мы уверены, что такое живое напоминание будет не только приятно ветеранам, но и станет хорошим примером для современной молодежи», — рассказал директор
На территории
Масштабную экспозицию все гости Большеречья смогут увидеть в апреле 2018 года.