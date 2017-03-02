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09:24 (мск), источник: СуперОмск

Владимир Путин присудил грант «Старине Сибирской»

Накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

В частности, свой подарок получит музей-заповедник «Старина Сибирская», посвященный истории освоения целинных и залежных земель в Омской области.

Новая экспозиция станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором гражданского и патриотического воспитания.

«В нашей области до сих пор жива память о трудовых подвигах, которые совершили полвека назад молодые ребята, поднимавшие целинные и залежные земли. Мы уверены, что такое живое напоминание будет не только приятно ветеранам, но и станет хорошим примером для современной молодежи», — рассказал директор музея-заповедника Александр Гулько.

На территории историко-культурного музея-заповедника «Старина Сибирская» и в залах Большереченского краеведческого музея будет создана интерактивная экспозиция. Для этого уже собрано большое количество экспонатов. Кроме того, запланировано создание выставки автомобильной и сельскохозяйственной техники. Специально для этого будут приобретены или восстановлены автомобили, тракторы, комбайны 1950−1960-х годов выпуска.

Масштабную экспозицию все гости Большеречья смогут увидеть в апреле 2018 года.

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