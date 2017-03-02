Самый дешевый билет на Кубок конфедераций обойдется в 960 рублей

Начиная с марта, футбольные болельщики могут моментально оформить их покупку на официальном сайте FIFA.

Для покупки билета достаточно ввести паспортные данные и оплатить заказ посредством банковской карты.

Затем каждому покупателю билетов необходимо оформить Fan ID, паспорт болельщика. Организаторы отмечают, что без Fan ID получить доступ на стадионы, где пройдут матчи Кубка конфедераций, будет невозможно.