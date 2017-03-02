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16:28 (мск), источник: Вести Сочи

Самый дешевый билет на Кубок конфедераций обойдется в 960 рублей

Средняя цена билетов на матчи Кубка конфедераций, которые пройдут в четырех российских городах, составит от 3 до 5 тысяч рублей. Но есть и более дешевые билеты.

Начиная с марта, футбольные болельщики могут моментально оформить их покупку на официальном сайте FIFA.

Для покупки билета достаточно ввести паспортные данные и оплатить заказ посредством банковской карты.

Затем каждому покупателю билетов необходимо оформить Fan ID, паспорт болельщика. Организаторы отмечают, что без Fan ID получить доступ на стадионы, где пройдут матчи Кубка конфедераций, будет невозможно.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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