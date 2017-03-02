Житель Славского района задолжал детям более 240 тысяч рублей

Должник по месту регистрации длительное время не проживал, а его мать и родной брат скрывали его истинное местонахождение. Его объявили в розыск, и через пару недель он был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов сотрудники полиции установили, что нарушитель еще является должником по алиментным обязательствам и находится в розыске.

Вскоре беглый отец был доставлен в дежурную часть ОВД, о чем сотрудники полиции уведомили судебных приставов. При встрече с должником приставы установили фактическое его место жительство, а также источник получения им финансового дохода. Также должник был предупрежден об ответственности за уклонение от исполнения алиментных обязательств, сообщает пресс-служба.

Уже на следующий день исполнительный лист о взыскании алиментов из отдела судебных приставов Славского района был отозван взыскателем, то есть бывшей супругой должника, а исполнительное производство было окончено.