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12:47 (мск), источник: Новый Калининград

Житель Славского района задолжал детям более 240 тысяч рублей

В Славском районе 36-летний мужчина задолжал своим несовершеннолетним детям более 240 тысяч рублей алиментов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Должник по месту регистрации длительное время не проживал, а его мать и родной брат скрывали его истинное местонахождение. Его объявили в розыск, и через пару недель он был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов сотрудники полиции установили, что нарушитель еще является должником по алиментным обязательствам и находится в розыске.

Вскоре беглый отец был доставлен в дежурную часть ОВД, о чем сотрудники полиции уведомили судебных приставов. При встрече с должником приставы установили фактическое его место жительство, а также источник получения им финансового дохода. Также должник был предупрежден об ответственности за уклонение от исполнения алиментных обязательств, сообщает пресс-служба.

 Уже на следующий день исполнительный лист о взыскании алиментов из отдела судебных приставов Славского района был отозван взыскателем, то есть бывшей супругой должника, а исполнительное производство было окончено.

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