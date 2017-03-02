Хлеб с плесенью ищут в школах Свердловской области

В Свердловской области не утихает скандал, связанный с выявлением в одной из школ Нижнего Тагила плесневого хлеба. Тем не менее, проверки социальных учреждений и школ будут проводиться надзорными органами в плановом порядке и по поступившим ранее заявлениям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Проблема актуализировалась после того, как в одной из школ Нижнего Тагила разразился скандал, связанный с тем, что в столовой был обнаружен хлеб с плесенью.

«Тогда были организованы проверки в школах № 7 и № 36 Нижнего Тагила. Также проводятся плановые проверки и проверки по заявлениям, например от родителей учащихся», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При этом в ведомстве подчеркнули, что о масштабных и массовых проверках говорить преждевременно. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора также сообщили, что никаких тотальных проверок ведомство не проводит, а все мероприятия проходят в плановом режиме.

Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что из-за скандала в нижнетагильской школе начались масштабные проверки всех столовых учебных заведений региона, а так же в других социальных учреждениях. В частности указывалось о проверке в одной из школ Первоуральска, где ревизорами были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также нарушения хранения продуктов питания. Также указывалась информация о том, что аналогичные проверки прошли в детском центре «Каравелла» города Екатеринбурга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверки в школе № 7 Нижнего Тагила начались в первой половине февраля текущего года после того, как в прессе появились сообщения об обнаруженном в столовой учебного учреждения хлебе с плесенью.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школу отправились сотрудники прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора, а затем доследственную проверку организовало Следственное управление СКР по Свердловской области.