Хлеб с плесенью ищут в школах Свердловской области
Но тотальных проверок столовых школ и социальных учреждений нет.
Но тотальных проверок столовых школ и социальных учреждений нет.
В Свердловской области не утихает скандал, связанный с выявлением в одной из школ Нижнего Тагила плесневого хлеба. Тем не менее, проверки социальных учреждений и школ будут проводиться надзорными органами в плановом порядке и по поступившим ранее заявлениям, сообщили в
Проблема актуализировалась после того, как в одной из школ Нижнего Тагила разразился скандал, связанный с тем, что в столовой был обнаружен хлеб с плесенью.
«Тогда были организованы проверки в школах № 7 и № 36 Нижнего Тагила. Также проводятся плановые проверки и проверки по заявлениям, например от родителей учащихся», — сообщили в
При этом в ведомстве подчеркнули, что о масштабных и массовых проверках говорить преждевременно. В
Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что
Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверки в школе № 7 Нижнего Тагила начались в первой половине февраля текущего года после того, как в прессе появились сообщения об обнаруженном в столовой учебного учреждения хлебе с плесенью.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школу отправились сотрудники прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора, а затем доследственную проверку организовало Следственное управление СКР по Свердловской области.